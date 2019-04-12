Акцентная стена в интерьере служит, прежде всего, для выделения определенной зоны. Ее хорошо использовать в гостиной, когда предстоит выделить зону отдыха или место под телевизор. Акцентировать можно разными способами. Рассмотрим следующие варианты: с помощью обоев и с применением панелей. Все эти варианты помогут привлечь внимание к стене помещения. В некоторых случаях это необходимо для правильного зонирования комнаты.

Обои в качестве акцента

Обои для акцентной стены могут быть различными. Все зависит от ее назначения. Например, если используются в спальне за кроватью, то здесь будет вполне уместно приобрести в студии* фотообои или подобрать изображения с крупным рисунком. В этой зоне органично смотрятся различные узоры и интересные текстуры.

В гостиной необходимо подходить к выбору рисунка для обоев более обдуманно. Желательно следовать некоторым правилам:

Необходимо помнить, что такая стена будет обращать на себя все внимание. Поэтому окружающий интерьер должен быть более спокойным.

Цвет акцентной стены должен хорошо сочетаться или же, наоборот, контрастировать с мебелью.

Хорошо, если аксессуары будут повторять некоторые оттенки, используемые на такой поверхности.

Фотообои с активным крупным рисунком лучше ничем не дополнять. Идеальное сочетание – расположение мебели на фоне такой стены. Но навесные полки, телевизор и зеркала лучше оставить для нейтрального фона.

Панели в качестве акцентной стены

Для изготовления настенных панелей используются различные материалы. Они могут быть выполнены из кожи, древесины, бамбука, гипса, пластика. Спектр материалов очень разнообразен. Подбирая подходящий вариант, необходимо помнить о стиле помещения и сочетании с другими предметами интерьера.

Панели для стен могут быть:

реечными;

плиточными;

комбинированными.

Если используются реечные панели, то, расположенные вертикально, они могут визуально приподнять высоту потолков. Плиточные панели из древесины могут располагаться на разных уровнях, что дает возможность использования дополнительной подсветки. Если в помещении применяются панели из гипса, то также следует продумать систему освещения. От того, как на них будет падать свет, зависит визуальный эффект от рисунка панелей.

Иногда применяются комбинированные виды панелей. Они, как правило, имеют нестандартную форму. В таком случае используются различные материалы, которые в сочетании друг с другом дают очень интересный эффект. Разные текстуры и материалы подбираются и вырезаются по форме, создающей одну сплошную поверхность. Можно использовать зеркальную, каменную и древесную текстуру.

Какой бы материал ни был выбран для акцентной стены, необходимо помнить, что поверхность должна быть идеально обработана. Любые отклонения будут видны, а в данном случае это недопустимо.