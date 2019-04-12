Возможную остановку транзита газа из России директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал угрозой энергетической безопасности Европы, сообщает "Украинформ".

Такое развитие событий возможно в 2020 году, когда завершится прокладка газопровода "Северный поток – 2", считают в компании.

При этом Витренко подчеркнул, что существуют три меры на этот случай, которые "Нафтогаз" предпримет.

Первая из них – это требование 2,56 млрд долларов, который "Газпром" должен будет выплатить по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Вторая – предложение транзитного контракта по европейским правилам.

Третья – требование 12 млрд долларов компенсации за ускоренную амортизацию украинской ГТС.

Напомним, что вопросы транзита российского газа через Украину уже неоднократно обсуждались на встречах обеих сторон и Евросоюза.

Последняя из них состоялась в январе в Берлине, переговоры планируют продолжить в мае этого года.

Россия неоднократно подчеркивала, что не собирается полностью перекрывать газ для Украины, если этот транзит будет экономически выгоден.