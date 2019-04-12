В новостях то и дело мелькают истории о пропавших детях.

И ведь далеко не все дети знают, как себя вести с незнакомцами. Не каждый может даже закричать, когда его тащат: не учили этому мама с папой. Как защитить ребенка от возможной, к сожалению, опасности?

Общественники регулярно проводят эксперименты: проверяют, как реагирует ребенок на встречу с абсолютно незнакомым человеком, который его куда-то зовет. Статистика получается ужасающая: из нескольких десятков участников опыта лишь единицы зовут на помощь. Остальные послушно берут "дяденьку" за руку и идут следом. А ведь все без исключения родители уверены, что их дети останутся на месте.

К тому же, большинство детей не знают наизусть телефоны родителей. Не знают, что в случае опасности нужно привлечь к себе внимание любым доступным способом.

И еще один страшный статистический факт – пик пропаж детей приходится на весну.

Именно поэтому #ШколаЛизаАлерт не прекращает свои занятия по безопасности. И в это воскресенье, 14 апреля 2019 года, приглашает вас на игротеку в ТРЦ "ПИОНЕР".⠀⠀

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На занятиях перед детьми и их родителями осветят тему безопасного поведения в городской и природной среде. Помимо лекции, проведут увлекательную игру "Панда Алерт". В этой игре #Михутка ищет своего друга Панду, который потерялся в лесу, а все участники ему помогают. В забаве могут участвовать школьники любых возрастов, дети более младшего возраста допускаются только с родителями. Играют все!

Как обычно, все участники получат #БезвредныеСоветы, а уже посещавшим занятия будет предложена настольная игра #КарточкиБезопасности для проверки своих знаний.

Мероприятие будет проходить на фуд-корте #ТРЦ Пионер (4-й этаж, рядом с игровой зоной).

Вход бесплатный, предварительная регистрация не требуется, начало в 14:00. Приходите всей семьей!⠀ ⠀⠀

ТРЦ "ПИОНЕР"

г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

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