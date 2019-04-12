Видеозапись, на которой видно, как спортсмен Аяз Гулиев в Москве чуть не сбил пешехода, проходившего на зеленый свет, а потом выбежал из машины и начал драку, появилась в распоряжении РЕН ТВ.

На кадрах видно, как футболист московского "Спартака" выбегает из машины, догоняет молодого человека и начинает драку.

В результате пострадавший, который к тому же оказался американцем, получил перелом носа.

Известно, что Гулиев обязался взять на себя все расходы на лечение и возместить ущерб.

Теперь игроку футбольного клуба грозит как минимум лишение прав и административный арест за неоплаченные штрафы, которых он накопил около 200.