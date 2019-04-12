Счастье на ладошке: как живет девочка, родившаяся с весом 495 граммов

При рождении четырехлетняя Полина весила 495 граммов и легко помещалась на ладошке врача. Сегодня она считает пуговицы на кофточке любимой мягкой игрушки, показывает свой возраст, загибая пальцы, и с удовольствием отвечает на вопросы взрослых.

- Полина, что ты любишь кушать?, — спрашивает доктор.

- Коську!, — отвечает девочка.

"Косточку" — поясняет мама Ирина и добавляет, что дочь обожает все мясное: растущему организму необходим белок.

Врачи Алтайского краевого центра охраны материнства и детства не могут сдержать улыбку. Они гордятся успехами девочки, которая родилась с экстремально низкой массой тела. Гарантий того, что ребенок выживет, не давал никто. Но Полина не просто выжила, она практически не отстает в развитии от своих сверстников.

Экстренная операция

Такой Полина была при рождении. Фото из архива Полина появилась на свет в ноябре 2014 года. Так как у ее мамы Ирины был серьезный, угрожающий жизни диагноз, на 29 неделе беременности пришлось провести экстренное кесарево сечение. Новорожденную извлекли в целом плодном пузыре, чтобы не травмировать нежные кожные покровы и избежать переохлаждения ребенка (у недоношенных несовершенная терморегуляция организма). Девочку передали неонатологам, которые с первых минут жизни помогали ей дышать, бороться за жизнь. Полину поместили в специальный кювез и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Так как пищеварительная система девочки к тому моменту была сформирована не до конца, питательные вещества (белки, жиры и углеводы) ей вводили через вену.

"Я узнала о диагнозе в 25 недель, у меня была серьезная патология, — рассказывает мама Полины. — Было высокое давление, при очередном УЗИ врачи увидели, что у малыша ушли околоплодные воды. Нужно было срочно делать кесарево сечение. Конечно, я очень расстроилась, что ребенок, возможно, не выживет с такой массой тела. Врачи не давали никаких гарантий. Тем не менее медики сделали все возможное, и я им очень благодарна за это. Я смотрела много видео, даже в пределах Москвы, где есть более современные технологии и оборудование, последствия были очень плачевные. Я считаю, что у нас нет последствий. Когда я увидела дочку в первый раз, я почувствовала радость, что она еще жива и дышит. Меня пустили к Полине сразу, как только я вышла из реанимации. Сказали, что пока все хорошо. Я тяжело ходила беременность, у меня было высокое давление, врачи сказали, что ребенок готовился к выходу, из-за этого он наполовину был готов появиться на свет. По их словам, по сравнению с тем, что было у меня внутри, условия в кювезе — рай для ребенка".

Три месяца в больнице

Такой Полина отправилась домой. Фото из архива Из перинатального центра Полину перевели в отделение выхаживания недоношенных детей Краевой детской больницы. Тогда еще это были самостоятельные медучреждения, не объединенные в Центр охраны материнства и детства. Мама же попала в кардиологический диспансер, где пролежала несколько недель. Выписка Полины состоялась только в феврале 2015 года, спустя 3 месяца после рождения. На тот момент девочка весила чуть больше 2 кг.

"Мы — многодетная семья, так что выписка прошла скромно. Приехали на такси, подарили врачам цветы. Старшие дети (в семье воспитывают еще трех сыновей — прим. ред.) впервые увидели Полину, когда ее привезли домой. Несмотря на то, что это четвертый ребенок и опыт у нас уже был, когда развернули Полину, все удивились: она как кукла. Мы поместили ее в подушку, так она у нас в подушке и жила до двух лет", — говорит Ирина.

Недавно Полину пробовали отдать в детский сад, но адаптация прошла не очень гладко. Девочка почти все время плакала, и мама приняла решение забрать дочь, чтобы не ухудшить ее состояние. Ежегодно Полина проходит реабилитацию, которая включает массаж, занятия с логопедом, психологом, физиолечение. "Раз в год мы поддерживаем Полинино здоровье. Думаю, что общеукрепляющие процедуры никому не помешают", — говорит мама.

На очередной встрече врачи подарили девочке комбинезон и игрушки. Фото: Amic.ru/Анна МаковееваКак в утробе матери

Сейчас в реанимации Центра охраны материнства и детства находится еще несколько детей с экстремально низкой массой тела. С начала 2019 года здесь родилось 7 таких младенцев — это почти половина от показателя прошлого года.

"По новым современным перинатальным технологиям лечение недоношенных детей стоит на третьем месте. На первом же находится возможность получать грудное молоко, на втором — выхаживание", — говорит заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей №2 Светлана Дуплик.

Фото: Amic.ru/Анна МаковееваНоворожденный находится в специальном кювезе с определенным микроклиматом.

" Мы создаем условия для выхаживания, максимально приближенные к внутриматочным условиям. Ребенку должно быть тепло, темно и влажно как внутри утробы. Для этого создается оптимальная температура — 37 градусов, регулируется уровень влажности (этот параметр подбирается индивидуально для каждого ребенка). Темноту мы создаем специальными накидками, которые за счет своей структуры еще и поглощают шумы", — рассказала врач отделения реанимации и интенсивной терапии №1 Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Марина Попова.

Внутри кювеза есть специальное гнездышко, которое позволяет сохранить внутриутробную позу ребенка и способствует его нормальному неврологическому развитию. На ноги младенцев надевают вязанные из чистой шерсти носочки. По словам врачей, они нужны не только для тепла, но и для стимуляции стопы, на которой очень много нервных рецепторов.

Мама может находиться рядом с ребенком все время. Фото: Amic.ru/Анна МаковееваМама и папа могут, и даже обязаны, принимать участие в уходе за новорожденным. Врачи учат их правильно кормить младенца и проводить необходимые манипуляции.

"Мама является полноправным, полноценным участником выхаживания с самых первых дней. Например, очень важно питание ребенка. Первое, что попадает в желудок, — это должна быть не смесь, а молозиво. В молозиве содержатся все необходимые вещества, а также вещества, защищающие иммунитет, бактерии, которые первыми попадают в кишечник ребенка, заселяют его и определяют дальнейшую микрофлору, тем самым защищая и от антибиотиков", — рассказала Марина Попова.

По словам врачей, благодаря наработанному опыту и созданию в Алтайском крае Центра охраны материнства и детства выхаживание новорожденных с экстремально низкой массой тела стало проще и эффективнее.

"У нас символическая дата, мы 100 дней работаем в новом формате — как Центр охраны материнства и детства. От этого объединения мы увидели огромный плюс для наших детей. Для недоношенных, в первую очередь. Необходимые обследования и помощь могут теперь проводиться круглосуточно и ежедневно. Пользуясь возможностями педиатрической базы мы можем осуществлять полноценную реабилитацию недоношенных детей", — рассказал заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Владимир Боровков.