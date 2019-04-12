МТС запустил акцию спутникового ТВ "Вернем 3990!": новые пользователи спутникового телевидения МТС могут получить пакет каналов за бонусы. Воспользоваться предложением можно будет до конца сентября 2019 года.

При покупке полного комплекта оборудования за 3990 рублей новый абонент спутникового ТВ от МТС получает 3 990 бонусов, которые он сможет в течение года использовать для получения 50% скидки на любой контент. Например, с помощью бонусов можно оплачивать половину ежемесячной платы за пользование спутниковым ТВ или подключать дополнительные пакеты телеканалов со скидкой 50%.

После установки оборудования новый абонент получает бесплатный доступ к 199 телевизионным каналам в течение месяца в рамках пакета "Расширенный". Далее абонентская плата с учетом 50% скидки составит всего 125 рублей в месяц.

Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.