АвтоВАЗ планирует остановить поставки машин в страны Евросоюза, сообщает Sputnik Deutschland.

По информации издания, такое решение концерна связано с ужесточением экологических требований к транспорту.

При этом уточняется, что мера временная. После заключения необходимых соглашений с партнерами, на европейском рынке может появиться "экологичная" модель российского автомобиля.