АвтоВАЗ планирует остановить поставки машин в страны Евросоюза, сообщает Sputnik Deutschland.
По информации издания, такое решение концерна связано с ужесточением экологических требований к транспорту.
При этом уточняется, что мера временная. После заключения необходимых соглашений с партнерами, на европейском рынке может появиться "экологичная" модель российского автомобиля.
Комментарии
АвтоВАЗ остановит поставки машин в Европу
Вот это новость, АвтоВАЗ поставлял машины в Европу!!! Кому, кто их покупал!? Почему европейцы покупали машины АвтоВАЗа, а не европейские? Они в 5 раз дешевле?
на чем же им теперь бедным ездить? Сейчас пострадают без тазов и санкции отменят
АвтоВАЗ что может делать машины, которые покупали в Европе?
Звезда Европе!
Получается умеют делать, если захотят, раз в Европе покупали