Жительница Майминского района Республики Алтай подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, у которого она снимала дом.

Как сообщили в региональном МВД, 55-летняя женщина арендовала жилье в селе Соузга. Накануне во время семейного застолья к женщине пришел хозяин дома и потребовал деньги за аренду жилья.

"Сельчанка пригласила мужчину присоединиться к застолью и пообещала, что утром с ним рассчитается. Затянувшийся праздник вынудил мужчину остаться ночевать в гостях. На следующий день "семейный праздник" продолжился. Во время распития спиртных напитков между хозяином дома и пенсионеркой произошла ссора, так как женщина не собиралась отдавать деньги сельчанину. В ходе конфликта подозреваемая взяла в руки полено, которым три раза ударила по голове сидящего за столом потерпевшего. От полученных ударов сельчанин упал на пол", – уточняют в полиции.

Затем женщина увела к соседу своих малолетних внуков, которые в момент преступления находились в соседней комнате. После этого пенсионерка вернулась и нанесла тем же поленом еще не менее пяти ударов по голове потерпевшего.

"Посчитав, что обидчик мертв, женщина пошла к соседу и обо всем ему рассказала. Мужчина немедленно вызвал бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Пострадавший был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

Женщина призналась в содеянном и попыталась объяснить свой поступок вызывающим поведением мужчины и собственным состоянием опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело.