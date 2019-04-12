Президент Украины Петр Порошенко в эфире национального телеканала "1+1" вызвал своего оппонента по президентским выборам Владимира Зеленского на дебаты, дав ему 40 минут, чтобы добраться до студии, сообщают "Известия".
Зеленский в телефонном режиме ответил Порошенко, что тот прекрасно осведомлен о том, почему его соперник не может прибыть в студию – находится в Париже.
По его словам, глава государства не мог не знать об этом, так как до аэропорта шоумена сопровождали машины СБУ.
При этом он напомнил, что договоренность о дебатах уже достигнута, и они должны состояться за два дня до старта голосования – 19 апреля.
Порошенко не устроил такой ответ, и он начал настаивать на том, чтобы дебаты прошли раньше. Словесная перепалка продлилась недолго – Зеленский просто повесил трубку.
Комментарии
Порошенко такой внезапный...
По его словам, глава государства не мог не знать об этом, так как до аэропорта шоумена сопровождали машины СБУ
Во Порошенко попался прям в прямом эфире. Он что реально не знал, где Зеленский или СБУ подставили?
Зеленский такой же засранец, как Порошенко, только молодой
14:18
гость
Зеленский такой же засранец, как Порошенко, только молодой
Назовёшь хорошего президента на всём постсоветском пространстве?
Но все равно приятно, если пришедшего после госпереворота президента скинет веселый комик
12.04.2019 14:19
- гость -
Назовёшь хорошего президента на всём постсоветском пространстве?
О чем ты? Я и во всем мире не назову. В Саудовской Аравии люди неплохо живут, так там не президент, а король. И президент США его уважает. Наверное хороший король, власть по наследству передает, как его не уважать
гость
Но все равно приятно, если пришедшего после госпереворота президента скинет веселый комик
Ага, как крохотусик после Боруха Ельцинда))