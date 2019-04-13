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Барнаулец вышел на пикет против разбитой дороги на Мамонтова

, ИА "Амител"
Он вышел с плакатом "Тут яма – просто космос"

Фото: пресс-служба партии ЛДПР

Барнаульский активист ЛДПР Петр Кайдаш вышел на пикет на улицу Мамонтова против разбитой дороги. Подробности сообщили в пресс-службе партии.

Координатор Центрального отделения ЛДПР Петр Кайдаш вышел с двумя плакатами: "Тут яма – просто космос", "Это не лунная поверхность, это барнаульские дороги!".

"На капитальный ремонт этой улицы выделялись деньги из бюджета города несколько лет назад. Как сообщает официальный сайт Барнаула, в 2018 году после капремонта подрядной организацией ООО "Патай" уже выполнялись восстановительные работы по гарантийным обязательствам. Результат мы видим", – прокомментировал активист ЛДПР.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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