Фото: пресс-служба партии ЛДПР

Барнаульский активист ЛДПР Петр Кайдаш вышел на пикет на улицу Мамонтова против разбитой дороги. Подробности сообщили в пресс-службе партии.

Координатор Центрального отделения ЛДПР Петр Кайдаш вышел с двумя плакатами: "Тут яма – просто космос", "Это не лунная поверхность, это барнаульские дороги!".

"На капитальный ремонт этой улицы выделялись деньги из бюджета города несколько лет назад. Как сообщает официальный сайт Барнаула, в 2018 году после капремонта подрядной организацией ООО "Патай" уже выполнялись восстановительные работы по гарантийным обязательствам. Результат мы видим", – прокомментировал активист ЛДПР.