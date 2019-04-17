Алтайский край обещают сделать сердцем туризма, и мы в это свято верим. Наверное, не найдется человека, который не слышал про красоту и силу Горного Алтая и не хотел бы там побывать. Однако остаются вещи, которые не нравятся отдыхающим. Корреспондент ИА "Амител" встретился с руководителем одного из крупнейших туркомплексов в зоне озера Ая – Артемом Бакуровым, чтобы узнать о реальных проблемах туризма и перспективах развития.

Корреспондент: Добрый день, Артем, вы руководите туркомплексом "Империя туризма" с 2006 года, расскажите, каким был туризм 10 лет назад и каким стал сейчас.

Артем Бакуров: Туризм – это сфера услуг, а сфера услуг выражает потребности граждан. Если говорить об отдыхающих 10 лет назад, это был более стихийный отдых, доллар был другой, траты люди не планировали. Сейчас это ушло, мы похожи на европейцев – планируем свой отдых, считаем бюджет.

Раньше туристы путешествовали по Горному и рисовали на скалах "Здесь был Вася", эти же наскальные рисунки перетекали и в номера. Сегодня это встречается реже, все-таки менталитет меняется. Люди едут на отдых и стараются сохранить красоту. Оказывается, можно полюбоваться пейзажем и быть довольным, что ты не привнес изменений в природу. Десять лет назад было не так спокойно, часто случались драки и потасовки среди отдыхающих, сейчас этого нет. Культура и дружелюбие повысились в разы. В 1998 году туристов устраивал дом-"луковичка" на 6 квадратных метров безо всего. А сейчас у нас 56 комфортных номеров, из них 16 – повышенного комфорта, с панорамным видом на Катунь, всеми удобствами, мангальной зоной и террасой.

В 1998 году на том месте, где сейчас находится ночной клуб "Империя", была палатка с музыкой – колонки и магнитофон. Сейчас это самый большой танцпол в Горном Алтае, и по техническому оснащению, звуку и свету наш клуб под открытым небом не имеет конкурентов в своем сегменте.

Раньше наблюдалось стихийное выпиливание деревьев, складирование мусора, а сейчас мы ежегодно высаживаем новые елочки и вывозим порядка 80 КамАЗов мусора за сезон.

Но есть вещи, которые, наверное, не изменятся никогда. В Горный едут за горами. В этом плане он уникален. За 500 км, начиная от Горно-Алтайска и заканчивая Монголией, горы меняются порядка трех раз. Сначала они заросшие и небольшие, в середине довольно высокие, но присутствует лес. После перевала Чике-Таман лес исчезает, а ближе к Монголии – это Марс, красный песок, по сути, начало пустыни Гоби.

Корр.: Чем ваш туркомплекс отличается от других? Чем он привлекает отдыхающих?

А.Б.: В районе озера Ая мы обосновались одними из первых. У нас удобное место возле подвесного моста, красивый вид на Катунь. Хороший берег с заводью. От комплекса всего 500 метров до озера.

Для первого знакомства с Горным Алтаем это хорошее место: здесь развязка на Телецкое, дорога на Чемал, река с несложными сплавами для туристов. Можно даже доехать за один день до долины Чулышмана, преодолев перевал Кату-Ярык, или увидеть ледники, доехав до Акташа. Для этого просто надо пораньше проснуться, ну и очень любить автопутешествия.

Зону озера Ая я могу сравнить с Волкин стрит в Паттайе. Здесь расположены десятки небольших кафе, баз отдыха и туркомплексов, создается атмосфера отдыха и праздника.

Поскольку мы все-таки комплекс услуг – у нас должно быть все. Мы работаем в формате 24 на 7. У нас имеется ночной клуб, большой бассейн, новая волейбольная площадка, трактир с полюбившимся всем меню, в которое мы ежегодно добавляем гастрономические новинки разных направлений. Ресепшен круглосуточный, а значит, турист получит услугу в любое время.

Корр.: Правда, что в Горный Алтай едут отдыхать со всего мира?

А.Б.: Есть иностранцы, но это скорее исключение, а не правило. Больше стало приезжать гостей из Центральной России, а основной поток – это все-таки ближайшие регионы. Иностранцы обычно приезжают с конкретной целью, например, едут в поход на Белуху. Причина в том, что перелеты очень дорогие: в районе 50 тысяч рублей на человека. Стоил бы билет в районе семи тысяч, москвичи бы приезжали, а так они выбирают Египет и Турцию. Отсутствуют доступные билеты на Алтай. Другая проблема – это реклама. Как в Краснодарском крае, курорты Алтайского края никто не рекламирует. Горный относится и к краю, и к Республике Алтай. Если бы два региона объединились и вышли в плане рекламы на федеральный уровень, то были бы результаты.

Корр.: Будет ли у вас комфортно человеку постарше или это место молодежной тусовки?

А.Б.: У нас будет комфортно отдыхать человеку, который выбирает активный и веселый отдых. И это не зависит от возраста. Свои особенности накладывает ночной клуб, который работает каждую ночь. Можно сказать, что мы – молодежный туркомплекс, но с позицией "шумный" мы давно расстались. В "Империи" клуб стал гораздо тише, есть шумоизоляция. В районе новых номеров с террасой уже можно говорить о тихой зоне, где клуб практически не слышно.

Корр.: Какая программа у вас будет этим летом, планируете привезти что-то особенное?

А.Б.: На протяжении многих лет мы открываем клубный сезон и представляем качественную программу. Каждое клубное "Имперское" лето является плодом работы не одного десятка различных талантливых людей, объединенных одним делом: созданием неповторимого шоу с привлечением лучших артистов и использованием различных спецэффектов. 2019 год особенный для всей "Империи". Мы пишем новую историю на старом месте. И ночной клуб, конечно же, не остался в стороне. Этим летом мы задумали показать нечто новое. Переосмыслив наш многолетний клубный опыт работы, мы решили "перезагрузить" ночной клуб "Империя". Перезагрузка коснется каждого элемента шоу, и клуб предстанет в новом облике, но останется в качественном клубном формате. А как это будет – узнаете на открытии летнего танцевального сезона 31 мая.

Корр.: Часто туристы жалуются на некачественный сервис на Алтае...

А.Б.: Десять лет назад в туризм пришло много непрофильного бизнеса – с угля, с нефти. Бизнесмены хотели быстро заработать. Но туризм не отдает быстро и не отдает там, где не стремятся к сервису. Коммерсанты прекрасно пилят лес, а здесь думают, что построят красивый номер, и все удалось. А то, что у него на ресепшене сидит не выспавшийся сотрудник, который говорит туристам "рабочий день с девяти", – никого не волнует.

Временный персонал необходимо учить, но нужно, чтобы и руководитель это отчетливо понимал. Предлагая некачественную услугу, он роняет авторитет туризма на всем Алтае, люди говорят, что здесь нет сервиса. И поэтому у отдыхающих складывается впечатление, что отдых в Горном – это дикий туризм.

Корр.: Расскажите о ваших сотрудниках.

А.Б.: У нас даже тем сотрудникам, которые работают сезонно, уделяется много внимания. Весь май мы их обучаем. У нас на все есть стандарты – уборка номера, территории. У каждого расписаны обязанности, имеется должностная инструкция. На 300 отдыхающих работает 70 человек персонала. Наша задача – предоставить туристам максимально возможный комфорт за доступную цену. Для нас важна обратная связь с отдыхающими. Бывают недочеты, но тогда контроль срабатывает на уровне руководителя, и мы стараемся максимально устранить проблему.

Мы прорабатываем мелочи: доносим вещи из автомобиля бесплатно, уборка в номере два раза в неделю, но если вам захочется, она будет проходить ежедневно, и это бесплатно. Мы максимально лояльны к дате и времени выезда: если турист выезжает досрочно, мы возвращаем сумму, которую он не потратил.

Корр.: Слышал о том, что вы планируете заняться благотворительностью.

А.Б.: В этом году мы запускаем проект с благотворительным фондом "Облака". Сразу скажу, это наша инициатива и мы не перекладываем ее на туристов. Определенный процент с выручки будет перечисляться в фонд. Но для наших гостей стоимость останется точно такой же, какой была до этого.

Корр.: Туриста не так просто удивить.

А.Б.: А мы можем. За позитивными эмоциями и новыми знакомствами отправляйтесь к нам. У нас для этого созданы все условия. За 22 года была масса примеров людей, которые познакомились на туркомплексе. Есть те, кто возвращаются уже семьями. Мы любим наших постоянных гостей – с радостью раздаем им скидочные карты и дарим подарки в клубе.

Корр.: Можем ли мы в 2019 году говорить о новой "Империи"?

А.Б.: Скорее об обновленной. Изменения затронули все сферы: запущен новый сайт туркомклекса, пользоваться им и получать необходимую информацию стало проще. Обновился и фирменный стиль "Империи туризма" – он становится более легким, современным и позитивным. Произошло улучшение условий проживания гостей и детальная проработка сервиса. Нами построены дома повышенного комфорта с панорамным видом и дизайном в стиле экоотелей. Каждый гость комплекса имеет возможность купаться в большом бассейне под открытым небом, играть на волейбольной площадке, отдыхать в ночном клубе и пользоваться другими услугами совершенно бесплатно.

Мы продолжаем прислушиваться к нашим гостям и качественно отвечать на их потребности, сохраняя отдых доступным. И это только начало большого пути к написанию новой истории "Империи туризма" – туркомплекса, который все давно знают, и который хочет приятно удивить своих постоянных и новых гостей.