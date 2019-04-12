"Карандин-Арену" открыли для тренировок после падения ребенка с трибун

Фото: ХК "Динамо-Барнаул"

ЛСД "Карнадин-Арена" официально открыли для тренировок детей после инцидента с падением ребенка с трибун. 12 апреля объект посетил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, рассказал Amic.ru управляющий директор ЛДС "Карандин-Арена" Максим Нечаев.

По его словам, сейчас в спортивном объекте ничего не представляет угрозы для безопасности детей, поэтому с 12 апреля тренировки будут возобновлены. Поводом для приостановки занятий стало возбуждение уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Как ранее сообщалось, ребенок в Барнауле получил травмы, упав с трибун "Карандин-Арены". Согласно данным следствия, вечером 4 апреля мальчик находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенные в отношении лица, не достигшего 6-летнего возраста").