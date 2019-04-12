Сведения о клиентах банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству попали в интернет, сообщает "Коммерсантъ".

В списке около 120 тысяч физических и юридических лиц, которым отказали в финансовом обслуживании из-за подозрений в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

В списке значатся ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта граждан, ФИО и ИНН индивидуальных предпринимателей, наименование, ИНН и ОГРН компаний.

Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года.

При этом в Центробанке отрицают возможность утечки по его каналам. Там предполагают, что информацию украли у одного из банков, которым в обязательном порядке такой список рассылается.

Эксперты отмечают, что такая утечка ставит перед фигурантами списка целый ряд рисков. Для физлиц это могут быть, например, сложности при устройстве на работу, для ИП и компаний – отказ контрагентов в заключении контрактов.