Молодая жительница Барнаула, рассчитывавшая приобрести готовый бизнес, стала жертвой мошенников.

Как сообщили в краевом главке МВД, девушка 1996 года рождения нашла на интернет-сайте объявление о продаже действующего бизнеса. По указанному телефону ответил мужчина и представился владельцем популярного интернет-магазина.

"Лжепродавец попросил внести денежные средства за покупку магазина и товара, предлагаемого в данном магазине, на указанный им счет. Злоумышленник заверил, что предоставит данные для административного доступа к сайту интернет-магазина. После чего телефон злоумышленников оказался выключенным, сообщения потерпевшей остались без ответа", – уточняют в полиции.

В итоге обещанные данные для доступа к магазину горожанка так и не получила. Сумма причиненного ущерба составила 18 тысяч рублей.