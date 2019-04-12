Фотограф из заповедного кордона выставил свои работы в Барнауле

Фотограф Сергей Усик, который много лет живет и работает на труднодоступном кордоне Алтайского государственного природного биосферного заповедника, представил свои фотоработы в Барнауле. В галерее "Республика ИЗО" открылась выставка "Озеро Телецкое. Мой дом, моя судьба, моя душа".

Здесь можно увидеть 80 снимков, сделанных автором в последние пять лет: это и впечатляющие пейзажи Телецкого озера и окрестностей, и фотографии диких животных.

Сергей Усик родился в таежном поселке в Иркутской области, в последние 14 лет он живет на кордоне в устье реки Кокши. На сайте заповедника говорится о том, что в устье реки расположен не только кордон заповедника, но и пост метеорологической станции. Вверх по долине уходит тропа, ведущая к озеру Караколь. Весь бассейн реки, особенно его нижняя часть, изобилует различными животными.