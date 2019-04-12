Минэкономразвития подкорректировало макропрогноз экономики России на ближайшие шесть лет – до 2024 года, сообщает РБК.

Одно из изменений коснулось темпов роста реальных располагаемых доходов населения в 2020-м. Прогноз снизился с 1,7% до 1,5%.

Аналогичная ситуация наблюдается и с реальными зарплатами – с 1,4% до 1,1%. Правда в последующий год, наоборот, ожидания МЭР выросли: с 1,9 до 2%.

Также изменилась оценка инвестиций в основной капитал. Так, в 2020 году рост составит 7% (ранее ожидалось, что 7,6%), в 2021-м – на 6,3% (6,9%), в последующие годы – на 5,3-5,8% (6,1-6,6%).