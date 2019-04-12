Продажу алкоголя ограничат в Барнауле в День Победы, сообщает пресс-центр городской администрации.
В мэрии отмечают, что руководителям предприятий розничной торговли краевой столицы в этот день не рекомендуется продавать алкоголь и пиво с 09:00 до 21:00.
Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Дугин.
Напомним, что подобная мера традиционно вводится в целях обеспечения общественного порядка в местах массового нахождения людей при проведении праздничных мероприятий.
Комментарии
День Победы это день скорби, а не "проведение праздничных мероприятий". А в день скорби, тем более у фронтовиков, традиция есть - выпить за погибших...
12.04.2019 16:53
- гость -
Это для вас ущербных он день скорби.
Для нормальных людей это праздник (со слезами на глазах).
12.04.2019 16:59
Евгений,а с каких это пор нормальным людям вы стали запрещать праздник?Почему они перестали иметь право провести праздничные дни так,как они ХОТЯТ???
не рекомендуется продавать алкоголь и пиво с 09:00 до 21:00.
А до 9-00 и после 21-00 получается, что можно?
12.04.2019 17:07
- гость -
А до 9-00,и после 21-00 его итак не продают.
Потому что пьяный не должен находиться в общественном месте, а дома пожалуйста все будем праздновать, кто чай с пирожными кто с водочкой, всё нормально. И обязательно утром надо на площадь с цветами у нас в семье традиция.
12.04.2019 17:09
Александр,водочку еще добыть нужно.Торговля алкагАлем в этот день по сути запрещена.
> Евгений,а с каких это пор нормальным людям вы стали запрещать праздник?
Где я такое написал?
> Почему они перестали иметь право провести праздничные дни так,как они ХОТЯТ???
Я только лишь против именования праздника днём скорби. Это праздник, а не день скорби.
Учитесь читать то, что написано, и при этом не додумывать то, что не написано и не имелось в виду.
12.04.2019 17:15
Евгений,День Победы-это и праздник,и день скорби одновременно.День скорби по павшим в этой войне,по тем,кто никогда(!) не сможет увидеть радости жизни...И в этот день,в т.ч. у фронтовиков принято поминать погибших и водкой тоже.Об этом и говорил гость в 16:53.Вы же кинулись оскорблять,называя незнакомых людей ущербными.Не обижайтесь,но Вы не правы.
поскорей бы уже, а то гордиться совсем нечем