Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Официальное открытие купального сезона в Барнауле в 2019 году намечено на 10 июня. Завершится он 25 августа, следует из постановления на сайте мэрии за подписью главы города Сергея Дугина.

Работать летом будут два пляжа – "Водный мир" (Правобережный тракт, 39) и на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10). Известно, что комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи организует перевозку населения до мест отдыха.

Летом 2019 года будут проводиться проверки водоемов с целью выявления несанкционированных мест купания. Кроме того, комитет по образованию Барнаула до начала летних каникул должен организовать проведение занятий в школах по изучению мер безопасности людей и охраны их жизни на водных объектах.

Как следует из документа, перед началом сезона соответствующим органам власти необходимо будет провести проверку городских пляжей. Сергей Дугин распорядился организовать работу спасательных постов с необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением, обеспечить дежурство спасателей для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие. Также рекомендовано в период купального сезона проводить рейды по выявлению на водных объектах мест опасных для купания с выдачей организациям-водопользователям предписаний на установку знаков о запрете купания.

Отметим, что пока неизвестно, когда в столице Алтайского края заработают несколько пляжей и открытых бассейнов. Прежде всего, речь идет о бассейне "Обь", Парке спорта Алексея Смертина и пляже в парке-отеле "Солнечном". По традиции, они также открывают двери для посетителей в начале июня.