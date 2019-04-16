Седьмая выставка новостроек, которая пройдет в Барнауле 20 и 21 апреля 2019 года, обещает стать одним из самых ярких событий на рынке недвижимости этой весны: застройщики представят здесь макеты жилых комплексов и домов, а банки – свои ипотечные продукты. Но особенно интересные и выгодные предложения ждут тех, кто выбирает себе жилье.

ЛУЧШИЕ НОВОСТРОЙКИ В ОДНОМ МЕСТЕ

Когда все новостройки собираются в одном месте – это не только очень удобно, но и выгодно: можно выбрать и забронировать понравившуюся квартиру со скидкой, оформить ипотечный кредит и даже зарегистрировать право собственности. Тем более, что программа выставки будет включать ознакомление посетителей с объектами уже сданными либо в высокой степени готовности.

На выставке будет представлена информация о 72 объектах недвижимости от 12 строительных компаний города. Таким образом, придя сюда, каждый сможет получить максимум информации обо всех актуальных предложениях на рынке барнаульских новостроек и проконсультироваться по поводу произошедших в последнее время изменений законодательства.

Помимо информации об объектах, здесь можно будет получить консультацию от представителей банков по условиям получения ипотечного кредита, просчитать и подобрать оптимальный вариант его оформления. Гостей мероприятия ждет розыгрыш призов, фуд-корт, развлечения для детей. Но главное, к выставке будут приурочены самые выгодные акции застройщиков: именно в эти два дня появится возможность купить квартиру с хорошей скидкой или подарком.

БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

Отдел продаж "Барнаулкапстрой", являющийся участником выставки, приготовил невероятное предложение для гостей мероприятия: каждый, кто приобретет квартиру в комфортабельном жилом комплексе PLAZA, получит в подарок ее ремонт от застройщика. Предложение будет действительно в течение двух дней – 20 и 21 апреля текущего года. Это уникальная возможность приобрести отличную квартиру в самом центре города, сэкономив несколько сотен тысяч на ее ремонте. При этом не нужно ждать окончания строительства: объект уже сдан.

Недавно построенный в исторической части нашего города и заменивший собой невзрачный частный сектор, монолитно-каркасный жилой комплекс PLAZA находится по адресу ул. Никитина, 107, прямо напротив одноименного делового центра. В шаговой доступности от него – Демидовская площадь, Барнаульский сереброплавильный завод, парк Центральный, барнаульский Арбат, где планируется проведение основных массовых мероприятий, и другие брендовые для города места. Броский, стильный и привлекающий внимание, ЖК PLAZA выделяется на рынке недвижимости не только смелым дизайном в духе мегаполиса, но и широким выбором квартир: здесь есть уютные студии, классические "однушки" и двухкомнатные квартиры, просторные трех- и четырехкомнатные варианты. Из окон многих квартир открывается потрясающий вид на мост и Нагорный парк. Имеется возможность приобретения жилья через ипотеку на выгодных условиях, а также с привлечением материнского капитала. Как и положено современному жилому комплексу, PLAZA отличается развитой инфраструктурой с объектами общественного назначения, где все необходимое – от магазинов и бытовых услуг до фитнес-центра – всегда под рукой, и благоустроенной дворовой территорией. Однако то, что вносит особенно весомый вклад в комфорт его жильцов – это теплая двухуровневая парковка с двумя раздельными въездами, рассчитанная на 96 парковочных мест. ЖК PLAZA – это не только престижно, но и по-настоящему комфортно!

Отдел продаж ООО "Барнаулкапстрой" и квартиры в ЖК PLAZA ждут вас 20-21 апреля на выставке новостроек в Парке спорта по адресу ул. Энтузиастов, 12в, с 10:00 до 20:00.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

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