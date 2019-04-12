Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила тюнинга автомобилей в России, сообщает РИА "Новости".

Документ предусматривает обязательную процедуру, которую должны пройти автомобили для тюнинга.

Так, сначала автолюбитель должен получить в испытательной лаборатории положительное заключение технической экспертизы.

Затем он предоставляет этот документ в Госавтоинспекцию, которая после осмотра авто уже выносит окончательное решение об одобрении или отказе в изменениях в конструкцию.

Также перечисляются изменения в конструкцию автомобилей, которые ни в коем случае не одобрят в ГИБДД.

Это уничтожение идентификационного номера, изменение базы и увеличение разрешенной максимальной массы.

Кроме того, нельзя менять кузов, кабину или шасси частями, которые не предусмотрены маркой транспортного средства.