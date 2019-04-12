Житель Алтайского края погиб в результате падения на него березы, сообщают "Каменские известия".

Тело мужчины было обнаружено накануне в лесном массиве неподалеку от села Маловолчанка Крутихинского района.

Со ссылкой на старшего следователя Каменского межмуниципального следственного отдела СУ СК РФ по региону Елену Коновалову издание сообщает, что мужчина ушел из дома 9 апреля. Спустя два дня его нашли придавленным спиленной им же березой.

По данному факту проводится доследственная проверка.