Глава Алтайского края Виктор Томенко и президент Татарстана Рустам Минниханов озвучили некоторые итоги переговоров, которые прошли в Казани в четверг, 11 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, Томенко считает одним из главных соглашений план работы с компанией "Татнефть", которая планирует закупать алтайское оборудование.

"Предприятия Алтайского края предлагают наладить поставки самого разного оборудования, в том числе специализированного – для нефтехимии, нефтепереработки, а также энергетического оборудования", – заявил глава региона.

По его словам, также обозначено сотрудничество в плане взаимодействия с предприятием в плане оздоровительных процедур, которые смогут получить его лучшие сотрудники в Алтайском крае.

"Белокуриха – единственный курорт федерального значения за Уралом, его оздоравливающий, бальнеологический эффект сегодня признан всеми", – подчеркнул Томенко.

Минниханов также положительно оценил перспективы взаимодействия, выделив сильные стороны каждого из его участников.

"Татарстан – это машиностроение, химия, бытовая химия и многое другое, – сказал президент Татарстана. – Алтай сегодня – это сельхозмашиностроение, сельскохозяйственная продукция, разные формы лекарственных средств".

При этом стороны выразили уверенность, что сотрудничество позволит дополнять друг друга и способствовать ускорению экономического развития.

"Если мы хотя бы на 20% выполним то, что запланировали, то эффект будет ясен и чувствителен, – подвел итог Томенко. – Но мы собираемся выполнить все, что записали в соглашении".