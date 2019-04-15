"Жилищная инициатива" предлагает жителям Алтайского края принять участие в акции "7 счастливых домов".
Согласно условиям, до 31 мая 2019 года при приобретении квартиры покупателям предоставят бесплатное остекление лоджий, льготную ипотеку. Кроме того, будущие обладатели трехкомнатных апартаментов получат в подарок квадратный метр жилплощади.
Акция действует при покупке квартиры в одном из домов Барнаула по адресам:
- улица 65 лет Победы, 9;
- Солнечная Поляна, 67;
- Сергея Семенова, 30, 32, 34;
- Ядринцева, 95;
- Космонавтов, 17.
Ипотечное кредитование осуществляется банком ПАО "Банк ВТБ".
Застройщик: ООО "Строительная инициатива"
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Телефон офиса продаж: 8 (3852) 505-313
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