Фото: Amic.ru

Межрегиональный общественный центр "За безопасность российских дорог" подвел итоги за 2018 год. Согласно ему, Алтайский край занял 38-е место из 50. В рейтинге принимали участие только регионы с населением более миллиона человек. Учитывалось: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), число раненых и погибших в ДТП по НДУ, протяженность автодорог региона (свыше 5000 км) и размер автопарка.

Алтайский край угодил в группу регионов с высокой дорожной опасностью. За год на территории региона произошло 1981 ДТП на НДУ. В них погибло 120 человек и еще около 2300 получили травмы.

Для сравнения с другими регионами Сибири: Новосибирская область заняла 28-е место, Кемеровская – 35-е. А самые безопасные дороги оказались в Томской, Тамбовской и Тюменской областях. Красноярский край также оказался в группе аутсайдеров, расположившись на 46-м месте.

Ранее сообщалось, что большая часть автомобильных аварий в Алтайском крае по-прежнему приходится на долю населенных пунктов. В 2018 году был отмечен резкий рост пострадавших и погибших в таких ДТП. Данные были озвучены на заседании краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В целом число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в регионе за год уменьшилось на 6,6% – с 3107 до 2901, число погибших также снизилось (на 20,2%) – с 297 до 237, число раненых людей уменьшилось на 5,9% – с 3949 до 3716.

Основная часть всех ДТП совершена в городах и населенных пунктах: в них произошло 2373 дорожных аварии – 81,8% от общего количества, из них в Барнауле произошло 1322 ДТП – 45,6% от общего числа по краю. Количество погибших в таких авариях увеличилось на 30% – с 90 до 117, число раненых возросло на 5% – с 2790 до 2930.

В рамках проекта "БКАД" в Алтайском крае в общей сложности на ремонт дорог будет потрачено около 1,9 миллиарда рублей.