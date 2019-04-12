Мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, задержали в Камне-на-Оби, сообщают "Каменские известия".

По информации издания, накануне вечером в одной из квартир на улице Кондратюка были обнаружены трупы мужчины 1959 года рождения и женщины 1969 года рождения с явными признаками насильственной смерти.

По словам старшего следователя Каменского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Алтайскому краю Елены Коноваловой, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Также отмечается, что подозреваемый в совершении преступления задержан. Вероятно, жертвами убийства стали бывшая супруга подозреваемого и ее брат.

Кроме того, возможно, что задержанный также причастен к нанесению тяжких телесных повреждений еще одному мужчине, находившемуся в то время в квартире. Утром 12 апреля он скончался в больнице.