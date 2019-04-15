Фото: Amic.ru

Администрация города Барнаула планирует заняться ремонтом подземного перехода на площади Октября, на состояние которого в последнее время жалуются жители краевой столицы.

Как сообщили Amic.ru в пресс-службе городской администрации, на будущей неделе специалисты МБУ "Автодорстрой" приступят к ремонту, который подразумевает локальное восстановление лестничных маршей, разрушенной облицовки стен, козырьков из поликарбоната над входами, зачистку и побелку участков потолков и стен внутри перехода. Ремонт будет проведен за счет средств учреждения.

Специалисты предприятия пояснили, что кроме перечисленных работ, необходимы демонтаж и замена лестничных маршей, конструкция которых подвержена коррозии. В настоящий момент специалисты учреждения задокументировали и провели анализ состояния лестниц, ведется подготовка сметной документации. Сроки проведения реконструкции, стоимость работ и подрядчик будут определены по результатам торгов.

Отметим, что в последний раз капитальный ремонт проходил в 2015 году. Весной 2016 года производилась замена поликарбоната на козырьках над входами. В 2017-201818 году произведен небольшой косметический ремонт облицовки.

Всего в переходе под транспортной развязкой на площади Октября 7 входов. За их содержание отвечает "Автодорстрой", в хозяйственном ведении которого находится подземка. Внутренние помещения находятся на содержании арендаторов.

Что касается многочисленных разрушений на подземном переходе, то в мэрии Барнаула пояснили, что основной причиной является вандализм. От их рук страдают фонари, поликарбонат, двери.