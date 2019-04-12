Услуги парковки на Привокзальной площади теперь можно оплатить банковской картой, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что для удобства клиентов парковки, оператором которой является муниципальный "Автодорстрой", был модернизирован паркомат.

"Теперь за услуги можно рассчитаться как наличными, так и по безналичной системе. Водители уже начали пользоваться новым сервисом", – добавляют городские власти.

Также в администрации напоминают, что на пользование парковкой по-прежнему действует и система абонементов.

Стоимость пользования парковкой в течение часа остается неизменной и составляет 50 рублей. Первые 20 минут стоянки являются бесплатными.