Минпросвещения и Банк России совместно разработали программу обучения финансовой грамотности в детсадах России, сообщает РБК.

Рекомендации по ее внедрению уже разосланы во все регионы РФ. Речь идет о программе, адаптированной к возрастным возможностям дошкольников от 5 до 7 лет.

Обучение будет осуществляться в игровой форме. В частности оно включает в себя театральные постановки, сказки, тематические игры и веб-квесты.

Разработчики уверены, что программа будет способствовать развитию у детей трудолюбия, добросовестности, ответственности, деловитости, предприимчивости и уверенности в себе.

Авторы выражают уверенность, что освоив уроки, дошкольники станут лучше контролировать себя и в случае возникновения нештатных ситуаций смогут найти наилучший выход из них.

Также отмечается, что воспитанникам будут прививать бережливость и рациональное поведение.

"Экономическое воспитание позволяет формировать представление о финансовом мире, которое сможет помочь ему (ребенку) стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения", – указывается в рекомендациях.