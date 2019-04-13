Суббота, 13 апреля, выдастся в Алтайском крае очень теплой и солнечной, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +17...+22 градуса, в северных и восточных районах будет +12...+17 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, в северных районах порывы до 14 метров.

В Барнауле также будет без осадков, днем в краевой столице температура воздуха составит +17...+19 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.