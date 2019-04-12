Группировку российских войск в Сирии возглавил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщает "Коммерсант".

На этом посту он сменил главнокомандующего ВКС генерала Сергея Суровикина, руководившего россиянами в Сирии в общей сложности больше года.

Главной целью командировки военного, имеющего опыт боевых действий в Чечне и операции по присоединению Крыма, называют обеспечение патрулирования зоны деэскалации Идлиб.

Рядом с этой местностью находятся свыше 35 тыс. представителей бандформирований, которые регулярно совершают вылазки, обстреливая населенные пункты.

В зоне деэскалации находятся миллионы людей, а также около 30 объектов, содержащих химические вещества.

Между Россией и Тукрцией существуют договоренности о совместном патрулировании периметра демилитаризованной зоны.

Именно на обеспечении стабильности на этом участке и эксперименте смешанных патрулей сосредоточится новый главнокомандующий, информирует источник.

Примечательно, что Сердюков должен был возглавить войска в Сирии значительно раньше, но попал в ДТП, после которого потребовалась длительная реабилитация.