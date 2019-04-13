13-15 апреля в Королевстве Таиланд отмечают буддийский семейный праздник Сонгкран, который более известен среди туристов как тайский Новый год. О том, как празднуют его местные жители и туристы, Amic.ru рассказал барнаулец Сергей Колмаков, который уже больше 10 лет живет и работает в Таиланде.

Корр.: Чем тайский Новый год отличается от русского?

С. К.: Тем же, чем и тайский язык от русского. Между ними абсолютно ничего общего. Тайский Новый год – это своего рода праздник Ивана Купалы, только в масштабах страны. В какой-то мере их роднит обилие выпитого алкоголя, в остальном праздники абсолютно разные.

Я хотел бы заострить внимание на одном моменте, устранить некоторую терминологическую особенность. Тайский Новый год – это все-таки не совсем Новый год, это Сонгкран. Для нового года в Тайском языке есть совершенно другое слово, и оно более применимо к европейскому новому году, для Сонгкрана оно не используется. Думаю, термин "тайский Новый год" был введен для иностранцев, как более понятный для них. И этот термин прижился. Если сказать просто, то Сонгкран – это начало сезона дождей, некий рубеж, когда происходит нечастое изменение погоды и природы, окончание зимней засухи.

Корр.: Что тебя больше всего удивляет в этом празднике?

С. К.: Больше всего меня удивила атмосфера радости, свободы и веселья, которая накрывает всех празднующих. Ну и, конечно же, обилие воды, которое выливается в этот день. Если у вас хорошее настроение, вы экстраверт и хотите действительно повеселиться, этот день для вас! Даже если у вас нет компании – не беда. Вы быстро найдете единомышленников. Конечно, при условии, что вы хотите повеселиться.

Корр.: Есть отличие в том, как празднуют Сонгкран рядовые тайцы и туристы, которые отдыхают в Таиланде?

С. К.: Отличий, как таковых нет. Все празднуют одинаково. Все дело в том, что Сонгкран – это явление настолько массовое и всепоглощающее, что его волей-неволей празднуют даже полицейские, патрулирующие улицы в этот день. Их так же обливают, мажут глиной и тальком на каждом шагу. Единственный способ избежать празднования – совсем не выходить из дома в этот день. Негласное правило такое: находишься в эпицентре праздника – радуйся и веди себя как все. Если нет желания – даже не суйся на улицу, полумер или исключений нет.

Корр.: А как празднуешь ты? Не надоело обливаться за 10 лет?

С. К.: В первые три года я обливался как сумасшедший, потом все меньше. В Паттайе в этот день даже поесть сложно! В последние несколько лет я специально уезжал подальше. Благо, в это время длинные выходные. Но первые разы было очень весело.

Корр.: Посоветуй туристам, как стоит себя вести. Есть ли что-то, чего нельзя делать в этот праздник?

С. К.: Конечно же есть. В первую очередь, нельзя планировать никаких серьезных дел, носить строгие костюмы или дорогие вещи, класть в карман телефоны и деньги без защитных кейсов. Ну и бояться промокнуть до нитки, конечно. Нельзя не праздновать, если вы находитесь в эпицентре. В этот момент не важно, кто вы и чем вы там заняты.

Нужно веселиться и быть доброжелательным ко всем. Ни в коем случае нельзя проявлять агрессию и раздражительность. Даже если вас облили ледяной водой и одежда вся в пятнах от талька с глиной. Улыбайтесь, если вас облили, и благодарите, если намазали – вот простые правила поведения.

Стоит помнить, что в туристических городах в Сонгкран на два-три дня все встает колом: по улицам невозможно ездить и в принципе передвигаться из-за обилия людей и машин. Также необходимо соблюдать осторожность, а в остальном тайский Новый год – это достаточно весело.