Барнаульцы Николай и Марина Черепановы стали обладателями счастливого лотерейного билета, по которому они выиграли квартиру, сообщили Amic.ru в пресс-службе "Столото".

На 8 Марта мужчина подарил жене последние пять лотерейных билетов "Жилищной лотереи", оставшихся в киоске. Никто из них и не догадывался, насколько дорогой подарок он сделал. Стоимость выигранного двухкомнатного жилья оценивается в три миллиона рублей.

Примечательно, что это не первая попытка семьи Черепановых купить счастливый билет. Они регулярно покупали их по праздникам, надеясь, что когда-нибудь повезет.

"Когда я увидела сумму выигрыша, мне хотелось закричать от радости, – делится победительница. – Я побежала будить мужа, чтобы поделиться с ним этой новостью. Он подумал, что я шучу".