Суббота, 13 Апрель, 10:11

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,52
€ 72,84
Обь
367см -43

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Они наступали полукругом: как журналист Amic в колонии бунт поднимал

, ИА "Амител", Роман Поздняков
На один день журналисты стали сотрудниками колонии и заключенными

10 апреля 2019 года на базе лечебно-исправительного учреждения № 8 УФСИН России по Алтайскому краю прошло тактико-строевое занятие по ликвидации массовых беспорядков осужденных. Учения такого рода проводились и раньше, но в этот раз осветить ход происходящего было предложено изнутри: журналисты на день стали сотрудниками колонии и заключенными. Что из этого получилось, читайте в честном репортаже корреспондента "Амител" Романа Позднякова здесь и сейчас.

Не напрягайтесь

Собираясь на учения, решил, что буду выступать в роли заключенного. На тот момент я был уверен, что моей задачей станет попытка побега из колонии, и прокручивал в голове все ранее известные мне по фильмам и книгам варианты: накинуть одеяло на колючую проволоку, спрятаться в баке с бельем и выехать за территорию, сделать подкоп из камеры... Я глубоко ошибался. 

В учебном центре УФСИН нам выдали форму спецконтингента, или говоря по-простому – заключенных. Времени было достаточно, и мы старательно вживались в роль и позировали фотографам. Настоящие сотрудники колонии относились к нам благодушно, чувствовалось, что все происходящее им так же интересно, как и нам.

И вот, наконец, я услышал легенду учения: группа агрессивно настроенных осужденных спровоцировала в колонии массовые беспорядки. То есть речь шла о бунте, а не о побеге. Впрочем, меня это мало расстроило. Настроение было приподнято, инструктировал нас заместитель начальника УФСИН Александр Федоров. Главное из его слов, что я смог запомнить на тот момент: "когда вас будут изымать из толпы бунтующих, не напрягайтесь и не сопротивляйтесь".

Прибыв на место учений, мы увидели сотни силовиков. Масштаб захватывал. Я спокойно наблюдал, как спецназ отрабатывал тактические приемы подавления бунта пока еще без нашего участия. Мне и еще двум журналистам надели на рукава красные повязки – сигнал для спецназа, что мы гражданские лица. Значит, особо калечить не будут, решил я.

Спецназ, кинологи и другие сотрудники колоний ушли на исходную позицию, а мы встретились со своими "сокамерниками". На площадке, окруженной гаражами с одной стороны, и сеткой-рабицой с другой, стояла толпа "наших" из числа журналистов и действующих сотрудников разных подразделений, которые так же, как и мы играли роль заключенных. Они нас весело поприветствовали и дали свои наставления, которые весьма отличались от предыдущего инструктажа. "Сокамерники" посоветовали взять палки и "работать" по щитам. Рекомендовали держаться подальше от собак, так как те очень агрессивно реагируют на форму осужденных. Я задал только один вопрос: "А как я пойму, что спецназ меня принимает из толпы?" Парни засмеялись и пообещали: "Все будет очень быстро, ты ничего не поймешь".

И грянул бой

Учения состояли из двух этапов. Первый, так сказать, репетиция: использовалось небольшое количество боеприпасов и техники. Второй – основной, с максимальной отработкой навыков и возможностей.

Итак, "нас" было около двадцати человек, а "их" около двухсот. Бежать нам было некуда – везде забор, а за спиной гаражи. Прозвучала команда и перед нами выстроилось "войско" со щитами, которое пошло на нас строем и начало отрезать свободную территорию. Кто-то из наших скомандовал: "Погнали!" И грянул бой.

Наша двадцатка бунтарей ринулась на щиты, мы били по ним ногами, долбили палками, бросались всем, что попадало под руку. Адреналин зашкаливал, а еще ощущалась сплоченность "арестантов". Но против 200 силовиков мы были бессильны. Полукруг сужался с каждой секундой. В один момент щиты вдруг раздвинулись и из-за них выскочила группа спецназа – мужики под два метра ростом в полной экипировке. Они просто схватили одного из наших и затащили за щиты. Не прошло и минуты, как под моими ногами лопнул взрыв-пакет и я оказался скручен сотрудниками спецназа. Пока остальные парни бились, меня уже под руки вели в автозак. Через некоторое время автозак заполнился, и заходящие "заключенные" сочувственно интересовались: "ну как ты, нормально?" Я кивал головой.

Опять война

Подошло время основной части учений. Вокруг нашей компании разожгли огромные костровища, из оружия у нас появились деревянные бруски, которыми мы собирались закидывать сотрудников. В этот раз все было еще масштабнее. Подъехала пожарная машина с металлическим ковшом и защитной решеткой. Один из "заключенных" показал мне на гараж вдалеке – на позиции лежал снайпер. Все силы и средства сводного отряда УФСИН стянулись к месту бунта. Начались переговоры. Мы требовали послабления режима и улучшения условий, а переговорщик колонии очень грамотно вел диалог и обещал все уладить. К сожалению, ограничиваться словами никто не стал.

Пожарный автомобиль потушил огонь и немного остудил наш пыл. Мы начали закидывать "врага" деревянными брусками, которые отлетали от касок и щитов. И перед нами опять выстроилось полукольцо из щитов. Нас окружили служебные собаки и все пошло по уже знакомой нам схеме. Несколько взрыв-пакетов и меня оглушило. Из-за дыма я практически ничего не видел и меня опять "приняли"...

Победила дружба

А вот теперь главный вопрос: по-настоящему ли работали сотрудники колонии и спецназ, чтобы подавить "бунт" журналистов? Я ни разу не видел, как задерживают настоящих заключенных, но скажу честно: и "мы" и "они" работали плотно. Чтобы от учений была польза, никто не должен был поддаваться. Признаюсь: я пинал по щиту со всей силы, видел, как сотрудника сносило в сторону от моего удара. Ко мне применяли приемы, отработанные до автоматизма: сотрудники действовали чрезвычайно быстро и четко.

Завершающей частью учений стало освобождение заложников – во время "бунта" мы "захватили" двух медсестер (тоже журналистки). С преступниками вели переговоры, в ходе которых им предоставили автомобиль. Впрочем, уехать не удалось: на выезде с территории колонии спецназ всех грамотно обезвредил. Пострадавших не было ни с одной стороны. Бунт был подавлен, но довольны остались даже мятежники. 

 

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
10:09
Депутаты Госдумы от Алтайского края отчитались о доходах 0
09:36
Опубликовано видео с новорожденными волчатами в барнаульском зоопарке 0
09:14
Мизулина просит заблокировать сайты с фейками о йоге в СИЗО 0
08:49
Они наступали полукругом: как журналист Amic в колонии бунт поднимал 0
08:41
Силуанов рассказал о плане на случай санкций против банков 1
08:12
Кто должен платить, если неизвестные вскрыли щиток электросчетчика 1
08:07
Женщина и два ребенка пострадали в ДТП в Барнауле 0
07:50
Зачем нужен общегородской субботник и почему в Барнауле он проводится в пятницу 1
07:34
"Если намажут глиной – улыбайтесь": тайский Новый год глазами местного жителя 0
07:19
25 жителей Алтайского края погибло от производственных травм в 2018 году 0
07:03
Трехэтажную элитную квартиру в Барнауле выставили на публичные торги за 9,6 млн 1
06:48
Вибрации души: где в Барнауле расслабляют и заряжают поющими тибетскими чашами 0
06:32
Жизнь в другом цвете: победители конкурса инфракрасной фотографии 0
06:17
Барнаулец вышел на пикет против разбитой дороги на Мамонтова 3
06:01
20-градусная жара накроет Алтайский край 13 апреля 0
05:46
Силовики ликвидировали боевиков при КТО в Тюмени 1
04:29
Зеленский и Порошенко поочередно встретились с Макроном 0
03:53
Опубликован первый тизер девятого эпизода "Звездных войн" 0
02:03
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре "Игры престолов" 0
01:40
Новая вакцина против рака вдвое увеличила ремиссию 0
00:51
Российский авторынок стал пятым по величине в Европе 0
23:51
Стало известно, как наказали Гулиева за избиение американца 0
23:34
Годовая инфляция в России в марте достигла 5,3% 0
23:15
Появились декларации о доходах Путина и Медведева за 2018 год 0
22:50
Тимошенко обвинила Зеленского в унижении Украины 0
22:24
Жену священника затравили за участие в конкурсе красоты 0
22:08
Топилин заявил о рекордном росте зарплат в России 2
21:44
В РАН назвали космонавтов бесполезными для науки 0
21:24
Facebook оштрафовали на 3 тысячи за игнор Роскомнадзора 0
21:08
Путин: "Призыв в армию постепенно уходит в прошлое" 0
20:48
Разлив нефтепродуктов случился на реке в Новосибирске 0
20:29
В Горно-Алтайске пройдет последняя в сезоне сельхозярмарка 0
20:01
Рубцовчанин поджег дом знакомой, не пустившей его к себе 0
19:48
Андрей Державин и группа "Сталкер" выступят в Барнауле 0
19:28
Вдова ветерана Великой Отечественной к 90-летнему юбилею получила квартиру 0
19:08
Коротко о главном: расширение алтайского ретейла, космос и подростковые болезни
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 апреля
18:58
16-летнюю девушку поймали на сбыте наркотиков в Горно-Алтайске 0
18:31
Барнаульская семья выиграла в лотерею квартиру 6
18:10
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии 0
17:49
Парковку у барнаульского вокзала теперь можно оплатить банковской картой 4
17:34
Российских дошкольников обучат финансовой грамотности 1
17:29
В чем обвиняют основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и что ему грозит в США и Британии 1
17:22
Голикова назвала регионы с самой высокой смертностью 2
17:11
Подозреваемого в убийстве двух человек задержали в алтайском городе 0
17:01
Барнаульские пиццамейкеры приняли участие в чемпионате Сибири по пицце 1
16:48
День Победы в Барнауле отпразднуют без алкоголя 20
16:31
Алтайское оборудование будут поставлять в Татарстан 0
16:27
Расставляем акценты: какие тонкости стоит учесть при ремонте 0
16:22
Жителя Алтайского края насмерть придавило спиленной им же березой 1
16:14
Сергей Дугин назначил дату открытия купального сезона в Барнауле 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.