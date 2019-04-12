В ходе оперативно-розыскной работы по выявлению лиц, причастных к торговле наркотиками через Интернет были задержаны двое молодых жителей Горно-Алтайска, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Республике Алтай. На момент задержания одна из обвиняемых не достигла совершеннолетия.

Как установлено следствием, 16-летняя горожанка в октябре 2018 года познакомилась в интернете с неустановленным лицом, с которым договорилась о том, что будет сбывать синтетические наркотические средства в Горно-Алтайске и Майме. В преступный "бизнес" она вовлекла 18-летнего знакомого.

После получения крупной партии "синтетики", от них требовалось ее расфасовать и заложить в тайники небольшие "дозы". Их преступная деятельность была пресечена правоохранителями.

Накануне Майминский межрайонный следственный отдел республиканского СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении двух человек.

Им предъявлено обвинение по " г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере с использованием интернета). В ближайшее время они предстанут перед судом. Санкции статьи предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы.