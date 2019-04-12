Жительница Родинского района Алтайского края Раиса Чиркова стала владелицей квартиры в Барнауле. Произошло это благодаря государственной программе обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Помощь в регистрации права собственности в кратчайшие сроки оказали сотрудники Управления Росреестра по Алтайскому краю.

До этого времени Раиса Григорьевна проживала в стареньком насыпном доме, построенном еще в послевоенные годы. Теперь у нее есть квартира в современном многоэтажном доме.

Семья Чирковых выражает большую благодарность администрации Родинского района, управлению Росреестра по Алтайскому краю за помощь в реализации сертификата и оперативной регистрации недвижимости для вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

В управлении Росреестра по Алтайскому краю напоминают, что в регионе действует акция "Росреестр-ветерану". В рамках проекта участники ВОВ и лица, к ним приравненные, могут получить бесплатную консультацию по оформлению документов для регистрации прав на жилые помещения в территориальных\межмуниципальных отделах Управления, а также в Барнауле по телефонам: 8 (3852)341945 или 8 (3852) 291775.