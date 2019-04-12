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Андрей Державин и группа "Сталкер" выступят в Барнауле

, ИА "Амител"
Автор хитов "Не плачь, Алиса" и "Катя-Катерина" отправляется в турне по России
Турне по России Андрея Державина с группой 'Сталкер' начнется с Барнаула / Фото: Alexei Kobelev, CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org

Турне по России Андрея Державина с группой "Сталкер" начнется с Барнаула / Фото: Alexei Kobelev, CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org

Турне по России автора множества хитов 80-х и 90-х годов Андрея Державина с группой "Сталкер" начнется с Барнаула, сообщают "Вести-Алтай".

Это первый за длительное время концерт артиста в составе музыкального коллектива, в котором он и прославился на весь СССР.

Его композиции "Брат ты мне", "Катя-Катерина", "Не плачь, Алиса", "Чужая свадьба" и по сей день пользуются огромной популярностью на дискотеках 80-х и 90-х.

Концерт в столице Алтайского края пройдет 21 апреля в ДК "Моторостроителей".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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