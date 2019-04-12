Турне по России автора множества хитов 80-х и 90-х годов Андрея Державина с группой "Сталкер" начнется с Барнаула, сообщают "Вести-Алтай".

Это первый за длительное время концерт артиста в составе музыкального коллектива, в котором он и прославился на весь СССР.

Его композиции "Брат ты мне", "Катя-Катерина", "Не плачь, Алиса", "Чужая свадьба" и по сей день пользуются огромной популярностью на дискотеках 80-х и 90-х.

Концерт в столице Алтайского края пройдет 21 апреля в ДК "Моторостроителей".