В субботу, 13 марта, в Горно-Алтайске пройдет очередные продовольственные ярмарки, сообщает мэрия.

На них будет представлена продукция предприятий и фермерских хозяйств из городов и районов Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Жители и гости города смогут купить по приемлемой цене колбасы, мясо, рыбу, полуфабрикаты, масло, муку, сахар, яйца, кондитерские изделия, кисломолочные продукты и многое другое.

Кроме того, будет представлен ассортимент для дачников. В частности, можно будет приобрести садовый инвентарь, рассаду, семена, саженцы декоративных и плодово-ягодных растений, укрывной материал и теплицы.

Мероприятие стартует на центральной площади Горно-Алтайска в 9:00.