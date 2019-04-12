На территории Кировского района Новосибирска сегодня, 12 апреля, сотрудники районного отдела ГО и ЧС выявили загрязнение реки Тула, сообщает мэрия.

На поверхности воды образовались масляные пятна, что свидетельствовало о разливе нефтепродуктов.

В связи с этим на место ЧП незамедлительно были направлены специалисты, которые взяли пробы воды и установили боновые ограждения.

Таким образом, распространение масляного пятна локализовано. Ситуация находится на контроле городской администрации. Мониторинг состояния воды проводится ежедневно.

Материалы по факту загрязнения реки направлены в Росприроднадзор и министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области для проведения расследования.