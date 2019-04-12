Мировой суд Москвы вынес решение по административному делу в отношении социальной сети Facebook, сообщает РИА "Новости".

Нарекания вызвало отсутствие реакции руководства компании на запрос Роскомнадзора о представлении сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей.

Ранее было определено, что такая информация должна храниться только на территории РФ.

За игнор в отношении компании было составлено дело по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредставление сведений"), которое и рассматривал судья.

Ранее заседание было перенесено, так как представители ответчика на суд не явились. В этот раз суд решил рассмотреть дело без них.

Он признал компанию виновной и приговорил ее к трем тысячам рублей штрафа. Ранее аналогичную сумму за такое же правонарушение обязали выплатить Twitter.