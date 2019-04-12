Мировой суд Москвы вынес решение по административному делу в отношении социальной сети Facebook, сообщает РИА "Новости".
Нарекания вызвало отсутствие реакции руководства компании на запрос Роскомнадзора о представлении сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей.
Ранее было определено, что такая информация должна храниться только на территории РФ.
За игнор в отношении компании было составлено дело по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредставление сведений"), которое и рассматривал судья.
Ранее заседание было перенесено, так как представители ответчика на суд не явились. В этот раз суд решил рассмотреть дело без них.
Он признал компанию виновной и приговорил ее к трем тысячам рублей штрафа. Ранее аналогичную сумму за такое же правонарушение обязали выплатить Twitter.
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