Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что космонавты сейчас абсолютно бесполезны для науки.

"Международная космическая станция, с точки зрения науки, это пустая трата времени, — подчеркнул Докучаев. — Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают, кто у них там дырки просверливает. Тратятся миллиарды не рублей, а долларов, а научный выход – ноль".

По его словам, с окончанием эпохи пилотируемых полетов должно было кончиться и время космонавтов, так как теперь все важные открытия совершаются роботами.

Ядерщик выразил мнение, что государство могло бы с гораздо большей пользой для науки потратить деньги налогоплательщиков, если бы заменило космонавтов искусственным интеллектом.

Напомним, сегодня в России празднуют День космонавтики. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос.