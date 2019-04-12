Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в 2018 году зафиксирован рекордный рост зарплаты за последние 6 лет, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление министр сделал во время расширенного заседания коллегии Минтруда.

По его словам, реальные зарплаты за год увеличились на 6,8%. Последний раз аналогичный скачок наблюдался в 2012 году.

Топилин выразил надежду, что позитивный тренд темпов роста оплаты труда удастся удержать и развить в последующие годы.