Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "1+1" прокомментировала перепалку Владимира Зеленского и Петра Порошенко, устроенную во время программы "Право на власть", сообщает РИА Новости.

Политик особенно выделила момент, когда Зеленский повесил трубку, тем самым прекратив разговор с политическим оппонентом.

"Владимир Зеленский бросил трубку практически в лицо действующему президенту. Я увидела, какой это стресс для президента, — возмутилась Тимошенко. — И, зная о его проблемах со здоровьем, у него просто пересохло во рту, он не мог дальше говорить".

По ее словам такое неуважение к действующему президенту страну просто разрушает статус этой должности и "унижает украинское государство".

Она выразила мнение, что точно так же считают миллионы украинцев, которые, как и сама Тимошенко, "не желали смотреть" на такое отношение к главе государства.