Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,65 миллиона рублей, что почти вдвое меньше, чем годом ранее (18,7 млн). Декларация президента размещена на сайте Кремля.

Столь существенное сокращение доходов объясняется тем, что в 2017 году президент продал свой большой земельный участок (1500 кв. метров), получив за него почти 10 млн рублей.

У президента есть квартира (77 кв. метров) и гараж. Кроме того, у Путина также в пользовании квартира площадью почти 154 квадратных метра и гаражное место.

Путин также является владельцем двух автомобилей ГАЗ М21 (1960 года выпуска и 1965-го), "Нивы" 2009 г.в. и прицепа "Скиф" 1987 г.в.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прошлом году получил 9,9 миллиона рублей. Это на 1,3 млн рублей больше, чем по итогам 2017 года.

У Медведева, согласно документу, в длительной аренде находится земельный участок 47 соток, в собственности — квартира площадью 367,8 квадратных метров, а также два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.