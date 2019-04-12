Стали известны детали наказания 22-летнего футболиста московского "Спартака" Аяза Гулиева, который сломал нос иностранцу после дорожного конфликта, сообщает "Советский Спорт".

Футбольный клуб вынес провинившемуся игроку штраф в размере пять миллионов рублей (при месячной зарплате 6 млн рублей) и отправил его в дубль.

При этом даже за второй состав команды, по сведениям источника, Гулиев играть не будет. Сколько продлится отстранение от игр, не сообщается.

Напомним, ранее в СМИ попало видео, на котором игрок "Спартака" выбегает из машины и устраивает драку с пешеходом.

Позднее Гулиев принес извинения пострадавшему, команде и ее болельщикам, заявив, что усвоит этот урок навсегда.