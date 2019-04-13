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Российский авторынок стал пятым по величине в Европе

, ИА "Амител"
Лидером рейтинга названа Великобритания
С отставанием в сотню тысяч машин второй идет Германия / Фото: pixabay.com

С отставанием в сотню тысяч машин второй идет Германия / Фото: pixabay.com

Рейтинг автомобильных рынков стран по объемам продаж в марте 2019 года составило аналитическое агентство "Автостат". Стоит отметить, что во всех лидирующих государствах наблюдается спад спроса.

Твердое первое место заняла Великобритания, где продали 458 тысяч транспортных средств. Это на 3,4% меньше, чем годом ранее.

С отставанием в сотню тысяч машин второй идет Германия. Продажи авто там составили более 345 тысяч штук (-0,5%).

Замыкает тройку с двукратным отставанием от лидера Франция. Там купили почти 226 тысяч автомобилей (-2,3%).

В пятерку также вошли Италия (193 тыс. ед.) и Россия (150 тыс. ед.).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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