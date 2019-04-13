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Новая вакцина против рака вдвое увеличила ремиссию

, ИА "Амител"
Лекарство прошло испытание на мышах и 11 тяжелобольных пациентах
Изобретатели вакцины считают, что она позволит значительно увеличить число выздоровлений / Фото: pixabay.com

Изобретатели вакцины считают, что она позволит значительно увеличить число выздоровлений / Фото: pixabay.com

Американские ученые из Маунт Синай разработали новую вакцину против рака крови, сообщает eaomedia.ru.

Сначала ее испытали на мышах. В результате введения лекарства доля ремиссии увеличилась вдвое – с 40% до 80%.

Затем экспериментальное лечение согласились пройти 11 добровольцев, у которых диагностирована тяжелая стадия онкологии.

После начала лечения у них активизировалась иммунная реакция в очаге болезни и в других частях организма.

Изобретатели вакцины считают, что она позволит значительно увеличить число выздоровлений. При этом не исключается, что она будет эффективна при раке не только крови, но и других органов.

Но перед массовым внедрением ей предстоит еще пройти серию испытаний.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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