Американские ученые из Маунт Синай разработали новую вакцину против рака крови, сообщает eaomedia.ru.

Сначала ее испытали на мышах. В результате введения лекарства доля ремиссии увеличилась вдвое – с 40% до 80%.

Затем экспериментальное лечение согласились пройти 11 добровольцев, у которых диагностирована тяжелая стадия онкологии.

После начала лечения у них активизировалась иммунная реакция в очаге болезни и в других частях организма.

Изобретатели вакцины считают, что она позволит значительно увеличить число выздоровлений. При этом не исключается, что она будет эффективна при раке не только крови, но и других органов.

Но перед массовым внедрением ей предстоит еще пройти серию испытаний.