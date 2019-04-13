Судя по фотографиям, один из водителей мог нарушить очередность проезда перекрестка / Фото: Андрей Безруков / vk.com/barneos22

Три человека пострадали в краевой столице результате ДТП на пересечении улиц Молодежная и Челюскинцев, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Столкнулись Nissan и Toyota. Судя по фотографиям, один из водителей мог нарушить очередность проезда перекрестка, не уступив дорогу.

В результате аварии телесные повреждения получили 37-летняя женщина, и дети 7 и 2,5 лет. Им оказана медицинская помощь в городской больнице.