Министр финансов Антон Силуанов во время Весенней сессии МВФ рассказал международным инвесторам о том, что у России имеется план на случай введения санкций простив госбанков и российского госдолга, сообщает РИА Новости.

По его словам, такие меры будут "неприятны", но ответ на них имеется.

Во-первых, даже при таких условиях банки выполнят свои обязательства перед клиентами, уверен Силуанов. В этом им поможет ЦБ и правительство.

В случае ограничительных мер на новый долг и обращение старого долга государства имеются средства на внутреннем рынке, которые при необходимости сможет занять Москва, пусть и по более высоким ставкам.

"Но по долгу, если иностранцы два года назад "бежали" (из российских гособлигаций), их заместили наши отечественные, — напомнил глава Минфина. — Сейчас (иностранцы) опять "побежали" в наши бумаги".

По его словам, к настоящему моменту накоплены резервы для того, чтобы минимум год функционировать совсем без заимствований.